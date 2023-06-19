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Хесус Навас стал первым в мире чемпионом мира, Европы и победителем Лиги Наций

Испанец установил рекордное достижение.
19 июня 2023 09:26
автор: Александр Шульгин

Защитник сборной Испании Хесус Навас стал первым в мире футболистом, которому удалось выиграть чемпионат мира, европейское первенство и Лигу Наций.

Игрок вошел в историю после финала Лиги Наций, в котором накануне «красная фурия» обыграла команду Хорватии.

Отметим, что в основное и дополнительное время национальные команды не смогли отличиться забитыми мячами.

В серии пенальти испанцы обыграли своего соперника со счетом 5:4. Победу принес точный удар защитника Дани Карвахаля.

Таким образом, подопечные Луиса де ла Фуэнте впервые завоевали трофей Лиги наций. В предыдущих розыгрышах турнира победителями становились национальные команды Португалии (2019) и Франции (2021).

37-летний Навас является также победителем ЧМ-2010 и ЧЕ-2012.

источник: «Советский спорт»
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