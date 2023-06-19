Луис Энрике согласовал условия контракта с «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике согласовал условия контракта с действующими чемпионами Франции – клубом «Пари Сен-Жермен», сообщает PSG Community.

По информации источника, соглашение с испанским специалистом рассчитано на два года с возможностью продлить еще на год. Зарплата Энрике составит около 10 млн евро в год.

При этом, Энрике не будет возражать против ухода из клуба его ведущих игроков. Он готов сосредоточиться на развитии молодых талантливых футболистов. Испанец хочет работать на долгосрочную перспективу и строить команду с игроками, которых он сам выберет.

В минувшем сезоне «ПСЖ» под руководством Кристофа Галтье вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов.