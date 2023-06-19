Экс-игрок «Спартака» рассказал о своем самочувствии после выписки

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Ширко рассказал, что чувствует себя хорошо после выписки из больницы.

«У меня все нормально, меня выписали из больницы. Какого-то дискомфорта я не испытываю. Буду ли продолжать лечение? Все мы после возраста 45 лет продолжаем лечиться», - цитирует Ширко РИА Новости.

Ранее 46-летний Ширко был доставлен в реанимацию из-за проблем с сердцем. Бывший игрок «Спартака» является шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.