СМИ: американские владельцы «Ромы» заблокировали переход Сафонова в итальянский клуб

Американские владельцы итальянской «Ромы» не разрешили своим селекционерам вести переговоры с «Краснодаром» на предмет перехода голкипера Матвея Сафонова.

«Руководство итальянского клуба высоко оценивало российского голкипера и было готово вступить в переговоры с «Краснодаром». Но запрет на ведение переговоров наложили американские владельцы «Ромы» из-за политической ситуации», - приводит слова своего источника «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне «Рома» дошла до финала Лиги Европы, в котором уступила испанской «Севилье», а в чемпионате Италии заняла лишь шестое место.

В свою очередь, «Краснодар» финишировал на аналогичной позиции в РПЛ и вышел в суперфинал Кубка России, где проиграл ЦСКА. Сафонов провел 36 матчей в обоих турнирах, в которых пропустил 52 мяча.