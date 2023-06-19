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СМИ: американские владельцы «Ромы» заблокировали переход Сафонова в итальянский клуб

Голкипер «Краснодара» заинтересовал Жозе Моуринью.
СМИ: американские владельцы «Ромы» заблокировали переход Сафонова в итальянский клуб
19 июня 2023 10:29
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Американские владельцы итальянской «Ромы» не разрешили своим селекционерам вести переговоры с «Краснодаром» на предмет перехода голкипера Матвея Сафонова.

«Руководство итальянского клуба высоко оценивало российского голкипера и было готово вступить в переговоры с «Краснодаром». Но запрет на ведение переговоров наложили американские владельцы «Ромы» из-за политической ситуации», - приводит слова своего источника «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне «Рома» дошла до финала Лиги Европы, в котором уступила испанской «Севилье», а в чемпионате Италии заняла лишь шестое место.

В свою очередь, «Краснодар» финишировал на аналогичной позиции в РПЛ и вышел в суперфинал Кубка России, где проиграл ЦСКА. Сафонов провел 36 матчей в обоих турнирах, в которых пропустил 52 мяча.

источник: Чемпионат.com
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