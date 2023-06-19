Промес приговорен к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата

Форвард «Спартака» Квинси Промес получил тюремный срок за нападение на двоюродного брата. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, суд Амстердама приговорил нападающего к 18 месяцам заключения. Кроме того, футболист обязан выплатить пострадавшему 7 тысяч евро. Отмечается, что игрок красно-белых не присутствовал на заседании суда.

Напомним, 31-летний Промес стал фигурантом уголовного дела после того, как напал с ножом на двоюродного брата во время вечеринки. Детали случившегося до сих пор неизвестны, однако, СМИ пишут, что причиной конфликта послужило воровство со стороны брата футболиста.