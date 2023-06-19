Кокорин хочет вернуться в «Фиорентину», «Арис» пытается сохранить форварда

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин не против вернуться в итальянскую «Фиорентину», которой он принадлежит.

По информации Firenze Viola с ссылкой на Repubblica Firenze, киприоты всеми силами пытаются сохранить форварда в команде, рассматривая вариант его выкупа у флорентийцев, однако сам футболист не горит желанием оставаться на Кипре.

Напомним, в минувшем сезоне Кокорин помог «Арису» впервые в истории стать чемпионом Кипра, а также оказался удостоен звания лучшего игрока национального первенства.

Права на игрока принадлежат «Фиорентине», которая пытается избавиться от россиянина.