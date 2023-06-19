«Ростов» обратился к болельщикам и рассказал о целях на предстоящий сезон

Футбольный клуб «Ростов» опубликовал в соцсетях обращение президента клуба Арташеса Арутюнянца к болельщикам.

В нем руководитель команды поблагодарил болельщиков за поддержку и оценил минувший сезон. Он назвал его непростым и очень интересным. При этом зимой у команды не было возможности усилиться из-за запрета на регистрацию УЕФА.

«К концу нынешнего сезона нам просто не хватило сил и глубины состава: травмировались несколько ключевых игроков, плюс дисквалификации по карточкам и, конечно, сказалась усталость от переездов и плотного графика», - отметил Арутюнянц.

В задачах на следующий сезон отмечается избежать вылета и стыковых матчей, при этом желательно, как отмечается в сообщении, сделать это осенью. Второй целью названа возможность быть как можно выше, третьей – завоевание Кубка России.

Минувший сезон «Ростов» завершил на четвертом месте, что стало вторым результатом в истории клуба.