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«Россия не выдает своих»: адвокат предложил Промесу сменить гражданство после приговора суда

Футболист осужден на 1,5 года за нападение на родственника.
19 июня 2023 11:51
автор: Александр Шульгин

Известный адвокат Александр Добровинский подсказал нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу, как избежать отбывания тюремного наказания, к которому футболиста приговорил суд Амстердама.

«Считаю, что Промес будет осторожно действовать, тренироваться в Москве и попросит помощи у «Спартака» с получением гражданства России. Получение российского гражданства дает стопроцентные гарантии человеку, что его не выдадут. Россия не выдает своих граждан», - приводит слова юриста «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня стало известно о том, что суд в Нидерландах приговорил игрока к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Кроме того, в отношении Промеса на родине возбуждено еще одно уголовное дело о контрабанде крупной партии наркотических средств.

В минувшем сезоне Квинси стал лучшим бомбардиром красно-белых с 25 мячами в 36 матчах чемпионата и Кубка России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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