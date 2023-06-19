Хомуха возглавил «Шинник»

Дмитрий Хомуха стал главным тренером «Шинника», сообщает пресс-служба клуба.

С 53-летним специалистом заключили двухлетний контракт

Напомним, что в концовке прошлого сезона ярославскую команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера возглавлял Дмитрий Воецкий, покинувший клуб в связи с окончанием контракта. «Шинник» занял в Первой лиге седьмое место, на четыре очка отстав от «Родины», которая играла в стыковых матчах.

Добавим, что Хомуха в 2013 году приводил юношескую сборную России в возрасте не старше 17 лет к победе на чемпионате Европы.