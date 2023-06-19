Куртуа не пришел на тренировку сборной Бельгии из-за того, что капитанскую повязку отдали Лукаку

Голкипер Тибо Куртуа не явился на тренировку сборной Бельгии.

По информации The Sun, это связано с тем, что 31-летнего футболиста не назначили капитаном команды на матч отбора к ЧЕ-2024 с Австрией. В отсутствие Кевина Де Брейне повязку получил нападающий Ромелу Лукаку. Это привело Тибо в ярость.

Отмечается, что после игры Куртуа поссорился с партнерами по команде в раздевалке.

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тодеско намеревался отдать Куртуа капитанскую повязку в матче против Эстонии, чтобы футболист почувствовал себя ценным. Игра пройдет 20 июня и начнется в 21:45 по московскому времени.