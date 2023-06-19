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«Урарту» опроверг информацию о переговорах с Захаряном

Следующий сезон 20-летний россиянин с армянскими корнями проведет в России.
19 июня 2023 13:20
автор: Максим Скороходов

Ереванский «Урарту» опроверг информацию Грагa Хачатряна, что клуб ведет о переговоры о переходе футболиста московского «Динамо» Арсена Зхараяна.

Хачатрян утверждал, что Захарян через «Урарту» хочет перейти в топ-клуб.

«Эта информация поступала и раньше и была опровергнута. Наш клуб никаких переговоров с Арсеном Захаряном не ведет», - приводит Sport24.ru сообщение пресс-службу армянской команды.

Добавим, что Захарян провел в прошлом сезоне 27 игр за московский клуб в РПЛ, забил четыре гола и отдал девять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до конца следующего сезона.

источник: Sport24.ru
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