«Урарту» опроверг информацию о переговорах с Захаряном

Ереванский «Урарту» опроверг информацию Грагa Хачатряна, что клуб ведет о переговоры о переходе футболиста московского «Динамо» Арсена Зхараяна.

Хачатрян утверждал, что Захарян через «Урарту» хочет перейти в топ-клуб.

«Эта информация поступала и раньше и была опровергнута. Наш клуб никаких переговоров с Арсеном Захаряном не ведет», - приводит Sport24.ru сообщение пресс-службу армянской команды.

Добавим, что Захарян провел в прошлом сезоне 27 игр за московский клуб в РПЛ, забил четыре гола и отдал девять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до конца следующего сезона.