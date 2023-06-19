Двух болельщиков «Сибири» посадили в тюрьму за избиение фаната «Енисея»

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области объявило, что два жителя центра субъекта страны, болельщики «Сибири», признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Фанаты «Сибири» в 2017 году избили болельщика «Енисея», который впоследствии умер от полученных повреждений. В результате суд назначил обоим виновным наказание в виде лишения свободы на 9 лет в колонии строго режима.

Подозреваемые на суде свою вину не признали.