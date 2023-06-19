В «Урале» прокомментировали будущее в клубе нападающего Влута

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал будущее в команде нападающего Рая Влута, приговоренного в Нидерландах к тюремному заключению.

«Никакой информацией о деле Влута поделиться не могу. Я же не правосудие в Нидерландах. Откуда мне знать? Процесс идет, как закончится – сообщим. У нас с ним действующий контракт, а слухи я не комментирую», - цитирует Иванова «Спорт день за днем».

Контракт 28-летнего футболиста с «Уралом» рассчитан до декабря 2024 года.

В начале апреля Влут был приговорен к 2,5 годам тюрьмы за ДТП в Нидерландах в 2021 году со смертельным исходом. Футболист находился в состоянии алкогольного опьянения, став виновником аварии, в которой погиб четырехлетний ребенок.