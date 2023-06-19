Месси получит огромную сумму за рекламу туризма в Саудовской Аравии

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси получит около 25 миллионов долларов за рекламу туризма в Саудовской Аравии, сообщает The New York Times.

По данным источника, футболист обязан будет выкладывать посты о Саудовской Аравии в своих социальных сетях со специальным хэштегом, проводить оплачиваемые отпуска с семьей в стране. Месси запрещено будет негативно высказываться о стране.

Контракт с 35-летним чемпионом мира в составе сборной Аргентины рассчитан на три года.