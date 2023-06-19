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Губерниев прокомментировал приговор нападающего «Спартака» Промеса 

48-летний журналист считает, что в московском клубе должны серьезно подумать стоит ли укрывать своего игрока. 
19 июня 2023 14:14
автор: Глеб Шевяков

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу того, что форвард «Спартака» Квинси Промес был приговорен амстердамским судом к 18 месяцам тюремного заключения за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату.

Отметим, что приговор был вынесен в понедельник, 19 июня, однако нидерландский игрок находится в России, поэтому не был помещен в тюрьму.

«За «Спартак» болеет много молодежи и детей. Они смотрят на футболистов как на пример для подражания. Советов давать «Спартаку» не буду, но им стоит подумать о будущем Промеса в команде. Если «Спартак» будет укрывать его, то получается, что команда укрывает преступника от последствий», — приводит слова Губерниева Sport24.ru.

Напомним, что Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. В сезоне-2022/2023 за красно-белых он сыграл 37 матчей, в которых забил 25 голов и отдал десять результативных передач. Его контракт со столичной командой рассчитан до лета 2024 года.

источник: Sport24.ru
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