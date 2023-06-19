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«Селтик» объявил о возвращении Роджерса на пост главного тренера клуба 

Он руководил шотландской командой с 2016 по 2019 годы. 
«Селтик» объявил о возвращении Роджерса на пост главного тренера клуба 
19 июня 2023 14:29
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Бывший наставник «Лестера» Брендан Роджерс официально занял должность главного тренера «Селтика». Об этом сообщает пресс-служба «кельтов».

Сообщается, что североирландский специалист подписал соглашение с клубом из Глазго на три года. 50-летний тренер занял вакантный пост после того, как Ангелос Постекоглу возглавил «Тоттенхэм».

Напомним, что ранее Роджерс уже руководил «Селтиком» на протяжении трех лет (2016-2019 годы) и три сезона подряд становился с командой чемпионом Шотландии. В апреле текущего сезона он покинул пост главного тренера «Лестера» и с тех пор находился без работы.

источник: ФК «Селтик»
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