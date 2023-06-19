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Голкипер «Челси» Менди согласовал контракт с «Аль-Ахли»

Transfermarkt оценивает футболиста в 18 млн евро.
19 июня 2023 14:44
автор: Александр Поволоцкий

Вратарь «Челси» Эдуард Менди продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Аль-Ахли». Отмечается, что стороны уже согласовали детали контракта. Соглашение Менди с «Аль-Ахли» будет рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне английской Эдуард провел 10 матчей за «Челси», пропустив 14 голов.

Добавим, что «Аль-Ахли» заняла первое место во второй по силе лиге Саудовской Аравии и пробился в высший дивизион.

источник: «Советский спорт»
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