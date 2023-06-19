Спортивный юрист объяснил, какое наказание может получить «Спартак» за приговор Промеса 

Спортивный юрист Ваган Давидянц высказался на тему того, как полученный приговор форварда «Спартака» Квинси Промеса может повлиять на команду.

Отметим, что сегодня, 19 июня суд Амстердама приговорил 31-летнего игрока к 18 месяцам тюремного заключения за нападение с применением холодного оружия на своего двоюродного брата.

«Санкции от УЕФА и ФИФА в нынешней конструкции в виде отзыва лицензии РФС не представляется возможным, так как на данный момент РФС и РПЛ как организатор чемпионата России ничего не нарушает до момента вынесения окончательного приговора. Санкции возможны, если не будет исполняться вступившее в законную силу решение последней инстанции. «Спартаку» пока ничего не грозит», – приводит слова Давидянца Sport23.ru

Напомним, что в прошедшем сезоне за «Спартак» Промес отыграл 37 игр, отличился 25 забитыми мячами и отдал десять результативных передач. Нидерландский футболист выступал за красно-белых с 2014 по 2018 годы, а в 2021 году вернулся в столичный клуб.