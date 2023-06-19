«Барселона» объявила о переходе защитника Файе

«Барселона» объявила о переходе сенегальского защитника Микаила Файе, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. «Барселона» прописала в контракте сумму отступных в размере 400 млн евро.

Предыдущим клубом Файе была хорватская Кустошия, выступающая во втором по рангу дивизионе Хорватии. Игрок выступал за команду с февраля этого года, на его счету один гол и одна результативная передача в 13 матчах.

«Кустошия» заняла в минувшем сезоне предпоследнее место в своем дивизионе.