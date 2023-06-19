Стало известно, сколько ЦСКА заплатил за выкуп Мойзеса

ЦСКА заплатил полтора миллиона евро «Интернасьоналу» за полноценный трансфер защитника Мойзеса. Об этом сообщает Globo Esporte.

Отметим, что московская команда арендовала 28-летнего футболиста в августе прошлого года, а в субботу, 17 июня официально выкупила игрока у «колорадос».

Добавим, что бразильский защитник подписал контракт с армейцами до конца сезона-2025/2026 с опцией продления еще на год.

В сезоне-2022/2023 в составе ЦСКА Мойзес принял участие в 36 матчах, отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Вместе с командой Владимира Федотова он стал серебряным призером РПЛ и выиграл Кубок России.