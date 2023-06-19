Гендиректор «Химок» отреагировал на новость о возможном возвращении Глушакова

Генеральный директор «Химок» высказался относительно возможного возвращения в клуб полузащитника Дениса Глушакова.

Напомним, что сегодня 36-летний футболист покинул «Пари НН». У Глушакова истек срок контракта с нижегородской командой.

«Химки» не рассматривают возвращение Глушакова», — цитирует Николая Оленева Sport24.

Добавим, что Глушаков выступал за »Пари НН» во второй половине минувшего сезона. Денис провел девять матчей и забил один гол, а его команда занял 13-е место в РПЛ и по итогам стыковых матчей сохранила прописку в высшем дивизионе.