Лизаразю предположил, почему Мбаппе принял решение не продлевать контракт с «ПСЖ» 

Бывший футболист «Бордо» и «Баварии» Биксант Лизаразю прокомментировал решение форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе не пользоваться правом продления контракта с командой на сезон-2024/2025.

«Продлив контракт в 2022 году, он дал своему клубу еще одну возможность построить команду, способную выиграть Лигу чемпионов, но он вынужден признать, что с тех пор ничего не изменилось. Он очень надеялся стать человеком, который подарит «ПСЖ» первую победу в Лиге чемпионов, но теперь эта надежда угасает. Могу понять, почему он скептически настроен», — приводит слова Лизаразю L'Equipe.

Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Всего за парижан он провел 260 матчей, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач. Его соглашение с красно-синими рассчитано до лета 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 180 миллионов евро.