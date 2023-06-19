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Червиченко дал совет Промесу, приговоренному к тюремному заключению

Решение принял суд Амстердама.
19 июня 2023 15:32
автор: Максим Скороходов

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко дал совет нападающему клуба Квинси Промесу, приговоренному судом Амстердама к 18 месяцам лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Что ему теперь делать? Сидеть в России, не вылезать никуда, не высовываться. Тем более Промес же попросил российское гражданство, и, судя по всему, он получит его. Ну и все, Россия своих не выдает, будет нашим, местным. Деньги на жизнь у него есть, в «Спартаке» получает хорошо», - приводит «Матч ТВ» слова Червиченко.

Напомним, что в прошедшем сезоне за «Спартак» Промес отыграл 37 игр, отличился 25 забитыми мячами и отдал десять результативных передач. Нидерландский футболист выступал за красно-белых с 2014 по 2018 годы, а в 2021 году вернулся в столичный клуб.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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