Червиченко дал совет Промесу, приговоренному к тюремному заключению

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко дал совет нападающему клуба Квинси Промесу, приговоренному судом Амстердама к 18 месяцам лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Что ему теперь делать? Сидеть в России, не вылезать никуда, не высовываться. Тем более Промес же попросил российское гражданство, и, судя по всему, он получит его. Ну и все, Россия своих не выдает, будет нашим, местным. Деньги на жизнь у него есть, в «Спартаке» получает хорошо», - приводит «Матч ТВ» слова Червиченко.

Напомним, что в прошедшем сезоне за «Спартак» Промес отыграл 37 игр, отличился 25 забитыми мячами и отдал десять результативных передач. Нидерландский футболист выступал за красно-белых с 2014 по 2018 годы, а в 2021 году вернулся в столичный клуб.