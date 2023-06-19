«Торино» планирует сохранить полузащитника Влашича 

Руководство «Торино» рассматривает возможность сохранить полузащитника Николу Влашича, права на которого принадлежат «Вест Хэму», на предстоящий сезон. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «быки» намерены выкупить 25-летнего футболиста у лондонского клуба в летнее трансферное окно, либо взять его снова в аренду на будущий сезон. Сообщается, что гранатовые также заинтересованы в трансфере хавбека «Лестера» Денниса Прата.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 за «Торино» Влашич провел 37 матчей, в которых отличился пятью забитыми мячами и отдал восемь результативных передач. Его контракт с «Вест Хэмом» действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает хорвата в 17 миллионов евро.