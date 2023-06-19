Агент Крамарича подтвердил, что игрок проведет следующий сезон в РПЛ

Словенский форвард Мартин Крамарич в ближайшее время подпишет контракт с клубом РПЛ.

Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний футболист входит в сферу интересов «Сочи».

«Крамарич действительно проведет следующий сезон в России, но я не имею права распространяться на эту тему. Давайте дождемся официального объявления о переходе», — цитирует футбольного агента Матея Шкегро «Метарейтинг».

В минувшем сезоне Крамарич провел за словенский «Браво» 31 матч, в котором отметился 12 голами и шестью результативными передачами.