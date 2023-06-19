Гаджиев заявил, что Промес получил тюремный срок из-за связей с Россией

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о решении суда Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к 1,5 года лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Вероятно, это политическое решение, а срок мог бы быть условным. На решение судьи влияет масса факторов. В том числе и такие детали. Если бы он играл не в России, а в другой стране, неизвестно, был бы приговор таким же. Те санкции, которые они к нам применяют, говорят, что нашу страну, как бы, игнорируют. Ну и мы должны игнорировать все их решения, с моей точки зрения», - приводит «Газета.ru» слова Гаджиева.

Напомним, что в прошедшем сезоне за «Спартак» Промес отыграл 37 игр, отличился 25 забитыми мячами и отдал десять результативных передач. Нидерландский футболист выступал за красно-белых с 2014 по 2018 годы, а в 2021 году вернулся в столичный клуб.