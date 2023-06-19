Шомуродов высказался о своем будущем в «Роме»

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов выразил мнение о возможном продолжении карьеры в римской команде.

Отметим, что в январе нынешнего года узбекского игрока арендовала «Специя».

«В «Специи» я получил не так много игровой практики. Жалко, что получилось не так, как мы хотели, и клуб вылетел в Серию В. Сейчас арендное соглашение с клубом у меня закончилось. Не знаю, когда точно всё решится, но определённо это будет уже после отпуска», – приводит слова 27-летнего футболиста Metaratings.ru.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 Шомуродов за «Специю» сыграл 16 матчей, отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. «Орлята» вылетели из Серии А, потерпев поражение в стыковом матче за право сохранения прописки в чемпионате от «Вероны» со счетом 1:3.