Семья Гюндогана склоняет футболиста на переход в «Барселону»

Семья полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана планирует уговорить игрока присоединиться к «Барселоне». Об этом сообщает журналист Хави Мигель в своих соцсетях.

Как утверждает источник, супруга немца рассчитывает переехать в каталонскую столицу.

Ранее сообщалось, что 32-летний хавбек еще не принял решение относительно своего будущего.

Напомним, что Гюндоган перешел в «Манчестер Сити» в 2016 году. В прошедшем сезоне за «горожан» он принял участие в 51 матче, отличился забитыми мячами 11 раз и отдал семь ассистов. Его контракт с небесно-голубыми истекает в конце июня текущего года.

В сезоне-2022/2023 команды Хосепа Гвардиолы стала чемпионом Англии, выиграла Кубок страны и Лигу чемпионов.