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Журова заявила, что место Промеса в тюрьме

Депутат предлагает не делать поблажек легионеру.
Журова заявила, что место Промеса в тюрьме
19 июня 2023 16:16
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы Светлана Журова жестко высказалась о нападающем «Спартака» Квинси Промесе, приговоренном к 1,5 года лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Он хороший игрок, и всем его жалко. Но как говорил Глеб Жеглов: «Преступник должен сидеть в тюрьме». Мы же для Кокорина не делали исключения? Никто не стал их с Мамаевым спасать, потому что было публично совершено преступление, которое было доказано», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Журовой.

Напомним, что в прошедшем сезоне за «Спартак» Промес отыграл 37 игр, отличился 25 забитыми мячами и отдал десять результативных передач. Нидерландский футболист выступал за красно-белых с 2014 по 2018 годы, а в 2021 году вернулся в столичный клуб.

источник: «Спорт-Экспресс»
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