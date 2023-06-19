Терехин уверен, что Кокорин забьет как минимум 15 голов, если вернется в РПЛ 

Бывший футболист «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился мнением о бомбардирских качествах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина и оценил возможное возвращение игрока в РПЛ.

Отметим, что сезон-2022/2023 32-летний россиянин проводил в аренде в «Арисе».

«Если бы Кокорин вернулся в чемпионат России, он бы забил минимум 15 мячей. Он хороший футболист для сегодняшнего уровня РПЛ. Я думаю, в России он бы мог помочь любому клубу», — приводит слова Терехина «Газета.Ru».

Добавим, что в прошедшем сезоне в составе «Ариса» Кокорин сыграл 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. По итогам чемпионата он был признан лучшим игроком сезона в лиге Кипра. Его контракт с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года.