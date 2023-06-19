«Урал» сделал официальное предложение «Локомотиву» по аренде Марадишвили

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб сделал официальное предложение «Локомотиву» по аренде полузащитника Константина Марадишвили.

«Пока ни привета, ни ответа не было. Но думаю, что такого футболиста у нас не будет, потому что он хочет получить грузинское гражданство, а у нас перебор легионеров. Вот в этом может быть проблема», - приводит слова руководителя «СЭ».

Отметим, что в минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей, забил два мяча и отдал пять результативных передач за железнодорожников.