Форвард «Вильярреала» Джексон близок к переходу в «Челси»

«Челси» близок к соглашения с «Вильярреалом» по трансферу нападающего Николаса Джексона.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети, сам 21-летний футболист договорился с лондонским клубом о долгосрочном контракте.

«Челси» готов выплатить отступные за Джексона в размере 35 млн евро. Сумма будет выплачена в рассрочку.

В минувшем сезоне Николас провел 26 матчей в рамках чемпионата Испании, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативных передачи.