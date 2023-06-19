Игнашевич официально продлил контракт с «Балтикой»

«Балтика» заключила новое трудовое соглашение с главным тренером клуба Сергеем Игнашевичем. Об этом сообщает пресс-служба калининградцев в своем телеграм-канале.

Отметим, что согласно информации в клубных соцсетях, стороны подписали контракт на год с возможностью продления еще на сезон.

«Мы рады, что мы продолжим совместную работу, ждем начала нового сезона в МИР РПЛ», — гласит опубликованное заявление «балтийцев».

Напомним, что Игнашевич был назначен на должность главного тренера «Балтики» в октябре 2021 года. В сезоне-2022/2023 калининградский клуб под его руководством гарантировал себе выход в высший дивизион чемпионата России, заняв в турнирной таблице Первой лиги второе место и потерпев в чемпионате всего три поражения.