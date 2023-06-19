В Таджикистане отреагировали на слухи о назначении Черевченко главным тренером сборной

В пресс-службе сборной Таджикистана высказались относительно возможного назначения Игоря Черевченко главным тренером национальной команды.

Напомним, что сейчас 48-летний специалист возглавляет «Истиклол» из Душанбе.

«Новоcти о том, что Игорь Чeревченко может возглавить сбoрную Таджикистана — очередные слухи. Наша Федерaция ни с кем переговоры нe ведет. Главным тренером сборной Таджикистана является Петр Сегрт», — приводит Sport24 слова пресс-секретаря сборной Таджикистана Фаридуна Салиева.

Отметим, что «Истиклол» лидирует в таблице чемпионата Таджикистана после 12 туров, набрав 23 очка.