Глушаков назвал причину, по которой покинул «Пари НН»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, почему покинул «Пари НН».

«Когда я попал в «Пари НН», я поговорил с генеральным директором Равилем Измайловым и тренером Артемом Горловым по поводу работы в команде. Обговорили условия, сроки. Была ясность, что у меня контракт до 10 июня. Я с самого начала сказал, что надолго не поеду. Чем смогу — помогу. Чем смог — помог! У меня было в планах перейти ненадолго», – приводит слова российского хавбека «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Глушаков присоединился к «Пари НН» на правах свободного агента в феврале текущего года. В сезоне-2022/2023 за нижегородцев он провел девять матчей и отличился одним забитым мячом. Первую часть сезона он выступал за «Химки».