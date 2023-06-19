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Роберто Фирмино может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Футболист покидает «Ливерпуль» на правах свободного агента.
19 июня 2023 17:19
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может стать игроком «Ювентуса». Об этом сообщает Calciomercato.

Отмечается, что туринский клуб хотел подписать бразильца еще в прошлом сезоне, однако тогда игрока не отпустил главный тренер «красных» Юрген Клопп. Сейчас форвард может стать футболистом «бьянконери» на правах свободного агента.

Напомним, что Фирмино перебрался в «Ливерпуль» из немецкого «Хоффенхайма» в июле 2015 года за компенсацию в размере 41 миллиона евро. С тех пор он провел за мерсисайдцев 362 матча во всех турнирах, забил 111 мячей и отдал 79 результативных передач.

источник: Calciomercato.it
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