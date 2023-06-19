Глушаков рассказал, планирует ли завершить карьеру в ближайшее время 

Российский футболист Денис Глушаков высказался о возможном завершении карьеры.

Отметим, что в понедельник, 19 июня «Пари НН» объявил об уходе полузащитника.

«Конечно, нет! Еще поиграю! Есть и желание, и силы. Матчи, которые я пропускал в Нижнем Новгороде, были не из-за каких-то мышечных травм или потому что не был готов. Случались какие-то ушибы на ровном месте. Но без этого никуда. Так что по физическим данным я еще готов попылить!» — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Глушаков перешел в «Пари НН» на правах свободного агента в феврале нынешнего года. В сезоне-2022/2023 за нижегородцев он сыграл девять матчей и отличился одним забитым мячом. Первую часть сезона он выступал за «Химки».