Голкипер «ПСЖ» Рико вышел из комы

Появились новости о состоянии здоровья голкипера «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико.

Напомним, что в конце мая 29-летний футболист во время поездки верхом столкнулся с чужой убежавшей лошадью. Животное ударило Рико в шею, после чего он упал и получил травму головы.

Как сообщает RMC со ссылкой на подругу футболиста Альбу Силву - Серхио вышел из комы.

«Ну, мы все еще здесь, делаем небольшие шаги вперед. Сначала он начал различать свет… Мало-помалу, но я с самого начала знала, что он выберется. Но это сложный процесс, нужно много терпения», — заявила Альба.

Отмечается, что выйдя из искусственной комы, Рико узнал своих родственников, находившихся в палате.