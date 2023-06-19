Мостовой считает, что футболисты РПЛ слишком много отдыхают

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о финале Лиги наций, в котором Испания в серии пенальти обыграла Хорватию (0:0, 5:4 по пенальти).

«Кто-то должен был проиграть. Я не понимаю, люди уже должны быть в отпуске, но до сих пор играют. Наши футболисты сыграли десять туров и ушли в отпуск. Зимой три месяца отдыхали, сейчас отдыхают. Смешно, конечно», - приводит слова бывшего игрока «Газета.Ru».

Добавим, что Испания впервые завоевала трофей Лиги наций. В предыдущих розыгрышах турнира победителями становились национальные команды Португалии (2019) и Франции (2021).