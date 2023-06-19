Промес выложил фото с Сигалом после того, как форварда «Спартака» приговорили к тюремному сроку

Нападающий «Спартака» Квинси Промес выложил в социальные сети фотографию с актером Стивеном Сигалом, получившим в 2016 году российское гражданство, после того, как стало известно, что футболиста приговорили 18 месяцам лишения свободы за нападения с ножом на двоюродного брота.

Снимок был подписан словом Valeo, что переводится как «Будь сильным».

Напомним, что в прошедшем сезоне за «Спартак» Промес отыграл 37 игр, отличился 25 забитыми мячами и отдал десять результативных передач. Нидерландский футболист выступал за красно-белых с 2014 по 2018 годы, а в 2021 году вернулся в столичный клуб.