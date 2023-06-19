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Итальянский журналист назвал Миранчука средним футболистом для Серии А

Минувший сезон игрок провел за «Торино» на правах аренды.
19 июня 2023 18:14
автор: Степан Шереметьев

Журналист итальянской газеты Tuttosport Массимо Франки поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который минувший сезон провел на правах аренды в «Торино».

«На мой взгляд, Миранчук - просто нормальный футболист, ничего особенного и выдающегося. В игре Алексея нет ничего необычного, это средний футболист для итальянского чемпионата. Трудно сказать, заиграет ли он в нынешней «Аталанте», - цитирует Франки «РБ Спорт».

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне россиянин провел за туринский клуб 31 матч, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночнавя стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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