Агент Мойзеса объяснил задержку при выкупе футболиста московским ЦСКА из «Интернасьонала»

Футбольный агент Гильерме Миранда объяснил задержку при выкупе своего клиента Мойзеса, московским ЦСКА из бразильского «Интернасьонала».

Ранее армейцы объявили о подписании полноценного контракта с бразильцем по схеме «3+1».

«Со стороны ЦСКА никаких проблем не было точно, а бразильским клубам требовалось время, чтобы все согласовать между собой, так как правами на Мойзеса владели сразу три клуба - «Интернасьонал», «Баия» и «Коринтианс», - приводит слова агента Metaratings.ru.

В сезоне-2022/2023 в составе ЦСКА Мойзес принял участие в 36 матчах, отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Вместе с командой Владимира Федотова он стал серебряным призером РПЛ и выиграл Кубок России.