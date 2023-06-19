«Нужно расставаться, человек совершил преступление». Смородская - о будущем Промеса в «Спартаке»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решения суда в отношении нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Напомним, что суд в Амстердаме приговорил футболиста к 1,5 годам тюрьмы. Промес в 2020-м напала на родственника с ножом.

«Спартаку» нужно расставаться с Промесом. Человек совершил преступление. Если он хороший футболист, но преступник, то держать его в команде не очень хорошо. Квинси осуждён судом, потому что совершил преступление. Это его не первое судебное разбирательство», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

Напомним, что в прошедшем сезоне за «Спартак» Промес отыграл 37 игр, отличился 25 забитыми мячами и отдал десять результативных передач.