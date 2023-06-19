«Манчестер Сити» ведет переговоры с Уолкером о продлении контракта

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер может остаться в клубе.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети, «горожане» планируют продлить контракт с 33-летним футболистом. Стороны ведут переговоры о продолжении сотрудничества.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Уолкеру со стороны «Баварии». Действующий контракт Кайла с »Манчестер Сити» действует до конца июня 2024 года.

В минувшем сезоне Уолкер провел 38 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.