Рианчо считает, что приговор Промесу является очень плохой новостью для российского футбола

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на информацию о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес был приговорен в Нидерландах к 18 месяцам тюрьмы за нападение с применением холодного оружия на своего двоюродного брата.

«Это очень плохая новость для всего российского футбола и «Спартака» в частности. Но решение суда нужно уважать. Безусловно, это все нанесет большой удар по имиджу и репутации «Спартака», - приводит слова испанского специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что в прошедшем сезоне за «Спартак» Промес отыграл 37 игр, отличился 25 забитыми мячами и отдал десять результативных передач. Нидерландский футболист выступал за красно-белых с 2014 по 2018 годы, а в 2021 году вернулся в столичный клуб.