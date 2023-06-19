Бернарду Силва может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой интересуются клубы из Саудовской Аравии.

Как сообщает The Athletic, представители одной из команд уже связались с агентом 28-летнего футболиста и обсудили финансовые условия сотрудничества.

Отмечается, что сам Силва предпочитает продолжить карьеру в Европе. На хавбека претендуют «Барселона» и «ПСЖ».

В минувшем сезоне чемпионата АПЛ Бернарду провел 34 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.