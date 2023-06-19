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Тренер «Крыльев Советов» Осинькин считает, что судейство в России стало проблемным

По ходу прошедшего сезона у многих клубов возникали вопросы к трактовке моментов арбитрами.
19 июня 2023 19:26
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Крылья Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об уровне судейства в чемпионате России.

«На сегодняшний день мы чемпионы мира по наступам. Эти малоконтактные пенальти немного портят картину. Длительные просмотры, легкие касания - эти вещи должны быть такими, как в Лиге чемпионов. Эта проблема будет решаться», - приводит слова специалиста РИА Новости.

Добавим, что по итогам прошедшего сезона самарский клуб финишировал на 12-м месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 32 очка.

источник: «РИА Новости»
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