Защитник «Факела» Божин рассказал об интересе со стороны ЦСКА

Защитник «Факела» Сергей Божин рассказал, что получал предложения от топ-клубов РПЛ.

Летом прошлого года футболист ушел из «Крыльев Советов».

«Когда играл в «Торпедо», вели переговоры с ЦСКА, но далеко они не зашли. Не знаю, с чем это связано. Агент говорил, что интерес был. Но если интерес сильный, обычно доходит до контракта. На тот момент не особо расстролся. В планах было выйти с «Торпедо» в РПЛ», — цитирует Божина «Чемпионат».

В минувшем сезоне Божин провел 27 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.