Динияр Билялетдинов отреагировал на судимость Промеса: всё к этому шло

Экс-полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о форварде красно-белых Квинси Промесе, приговоренном к 1,5 года лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата.

«История тянется уже третий год. Всё к этому и шло. Как-то иначе могла сложиться ситуация? Он даже хотел получить российское гражданство. Квинси вернулся в Россию и сжёг все мосты. Пускай Квинси остаётся у нас и наслаждается жизнью и футболом!» - приводит «Чемпионат» слова Билялетдинова.

Напомним, что в прошедшем сезоне за «Спартак» Промес отыграл 37 игр, отличился 25 забитыми мячами и отдал десять результативных передач. Нидерландский футболист выступал за красно-белых с 2014 по 2018 годы, а в 2021 году вернулся в столичный клуб.