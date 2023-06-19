Мостовой: «Спартак» будет пытаться защищать Промеса

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что форварду красно-белых Квинси Промесу вынесли приговор в Нидерландах, согласно которому футболист должен провести за решеткой 1,5 года.

«Мы не знаем и никогда не узнаем всех нюансов. Как я понимаю, в России его взять никто не может. Думаю, «Спартак» будет пытаться защищать Промеса. Но другое дело, что даже в другом государстве перед законом все должны быть равны. Ясно, что он будет играть в России. Еще и паспорт РФ дадут», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Также он добавил, что история с форвардом нанесла по столичному клубу сокрушительный имиджевый удар.

Напомним, сегодня стало известно о том, что суд в Нидерландах приговорил игрока к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Кроме того, в отношении Промеса на родине возбуждено еще одно уголовное дело о контрабанде крупной партии наркотических средств.

В минувшем сезоне Квинси стал лучшим бомбардиром красно-белых с 25 мячами в 36 матчах чемпионата и Кубка России.